Dewinder Bradley es autocrítico y asume responsabilidad en Antigua

Antigua G. F. C. le ganaba 2-1 a Comunicaciones hasta el minuto 90, tres minutos antes pudo hacer el 3-1, pero al 90+1 un centro de José Contreras terminó en gol de cabeza de Sebastián Ayala para decretar un amargo 2-2 para el cuadro que dirige el técnico español, Javier López.

Dewinder Bradley, ingresó al minuto 63 al partido en sustitución de Santiago Gómez, autor de uno de los dos golees antigüeños. El delantero nacional se refirió al actual momento de su equipo y cómo encarar tres visitas complicada en la cuáles deberán sumar puntos si quieren estar en la fiesta grande del futbol nacional, los cuartos de final.

“La verdad que si es preocupante (el resultado) tanto en lo grupal como individual, creo que no nos están saliendo las cosas últimamente. Hemos podido empezar de buena manera, a full, con intensidad y tratando de generar ocasiones, pero no sé qué nos está pasando en la última parte del partido y nos pasa factura”, reconoció Dewinder.

Bradley se declaró autocrítico, y señaló: “Soy autocrítico y creo que esta vez me apunto a mi solito. Tuve para liquidar el partido, lastimosamente no se me dio la ocasión; creo que eso hace que el equipo se confíe y ahí es donde nos logran empatar”.

Tres visitas

Antigua G. F. C. empató en el primero de tres partidos reprogramados que tiene. Le restan visitar a Deportivo Achuapa (17 de noviembre) y a Deportivo Guastatoya (20 de noviembre).

Pero a ambas visitas se le suma una tercera visita al hilo. Se trata del compromiso con el cual se cierra la fase regular, es decir, visitar a Deportivo Zacapa (24 de noviembre) en la fecha 16 del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural.

Respecto a esa seguidilla de partidos de visitante, Dewinder Bradley, comentó al periodista Kenny Rodas: “Son partidos muy complicados, tres de visita, a lugares donde no nos regalarán nada. Creo que debemos sacar la casta y puntuar de a tres; no nos queremos quedar fuera de la fiesta grande”.

Por último, el jugador de Antigua G. F. C., señaló: “No creo encontrarle una explicación. Nosotros no nos estamos confiando ni nos estamos agrandando, tenemos los pies sobre la tierra. Queremos hacer las cosas igual o mejor acá que en la liga internacional. No sé qué nos está pasando, pero creo que nos toca trabajar y enmendarlo para lo que viene”.

Sobre el trabajo de Javier López, Bradley aseguró: “Estamos bien, estamos alineados, lo que él nos dice es lo que tratamos de hacer siempre, lastimosamente en algún momento las cosas no se dan”.

Antigua G. F. C. actualmente es sexto lugar con 19 puntos, y está a dos unidades de quedar fuera de la fase regular. El equipo que lucha por ingresar a esa instancia es Deportivo Achuapa (17 puntos), ubicado en la casilla 9. Ambos jugarán el próximo domingo 17 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel.