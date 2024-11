Mauricio Tapia pasa la aplanadora en Deportivo Marquense

El técnico argentino Mauricio Tapia hizo un recorte importante de jugadores dentro del Deportivo Marquense de cara a la parte complementaria de la temporada, es decir, para el Torneo Clausura 2025.

En la última sesión de entrenamiento de los “Leones Amarillos del Occidente”, el estratega sudamericano detalló a los medios locales la decisión de no tomar en cuenta a ciertos jugadores, mismos que deberán sentarse con integrantes de la junta directiva para solventar el tema de su salida del Deportivo Marquense.

“Nos tocó tomar decisiones y romper el plantel, hubiese lindo terminar todos juntos. Como corresponde hablé con cada uno de los muchachos, lo hice personalmente, me hice responsable de la decisión como corresponde”, señaló el técnico sudamericano.

En ese sentido, Mauricio Tapia añade: “Los chichos tomarán también sus decisiones. Lo que se les comunicó es que no seguirán siendo tomados en cuenta. Ya después, si ellos quieres decir rescindir su contrato o no, ahí yo en el tema administrativo no me meto”.

Los que no serán tomados en cuenta

De acuerdo a las declaraciones de Mauricio Tapia, son cinco los jugadores quienes no serán tomados en cuenta de aquí en adelante, pese a que seguirán con contrato vigente dentro de la institución, hasta que se de por finalizada la relación contractual.

Charles Martínez (VEN)

Rincón Teixeira (BRA)

Jorge Mario Ajmac (GUA)

Edwin Fuentes Peñita (GUA)

Edgar “Ito” Méndez (GUA)

Asimismo, se le ha dado un ultimátum a Iker Rodas, ya que Mauricio Tapia no está contento con su disposición y responsabilidad dentro del grupo. Tapia asegura que el profesional le dijo algo que le hizo cambiar la decisión que ya había tomado.

Por último, se conoce extraoficialmente que otros futbolistas no entrarían en los planes de Mauricio Tapia, aunque de forma oficial no hay alguna afirmación.

Se trata de Estuardo Sicán, Luis Andrade, Paolo Dantaz, Jeffry Oliva y Franzue Rivas.