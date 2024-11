¿De dónde proviene la tradición de utilizar suéteres navideños extravagantes?

Cada diciembre, entre los elementos tradicionales que marcan la festividad, destacan el árbol de Navidad, las luces, los adornos y, para quienes son devotos, el nacimiento. Estos elementos son fundamentales en la celebración religiosa y familiar. Sin embargo, más allá de lo básico, la temporada también trae consigo una prenda que se ha vuelto un ícono de la moda navideña: los suéteres navideños extravagantes, también conocidos como “ugly sweaters” (suéteres feos).

Desde principios de noviembre, numerosas tiendas departamentales comienzan a exhibir una variedad de estos suéteres, que llenan las estanterías con estampados llamativos y colores vibrantes. Rojo, verde y blanco dominan la paleta de colores, aunque también se encuentran propuestas en tonos pasteles y neutros. Esta tendencia crece cada año, marcando una tradición que se ha convertido en un elemento esencial de la temporada navideña.

El nombre “ugly sweater” hace referencia a lo llamativos y a menudo extravagantes que pueden ser estos suéteres. Las estampas, cargadas de motivos navideños como renos, árboles de Navidad, copos de nieve o Santa Claus, resultan tan visualmente recargadas que algunas personas los consideran de mal gusto o “feos”. Este toque humorístico en el nombre fue el que, en gran parte, ayudó a consolidar la popularidad de los suéteres, dándoles un carácter distintivo y algo cómico.

Because time has no meaning anymore: The last batch of Ugly Sweaters are now available in the in-game store.

Keep your Survivors extra toasty. 🔥 pic.twitter.com/vSUCOIyZN5

— Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) May 14, 2021