Transparencias de Ángela Aguilar revelan íntimo tatuaje

Ángela Aguilar sigue siendo la protagonista de los titulares de la prensa rosa, pues desde que inició su relación con Christian Nodal, la polémica la persigue.

La cantante debutó en la alfombra roja como una señora casada acompañada de su esposo en la noche de los Latin Grammy 2024.

Como era de esperarse, la pareja acaparó las miradas durante su llegada. Ella deslumbró con un vestido con transparencias que resaltaba su delgada figura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos (@univisionfamosos)

Sin embargo, algo que llamó la atención de algunos usuarios, fue que el revelador atuendo mostró un tatuaje nunca antes visto.

No sabemos si es un tatuaje nuevo o simplemente las cámaras nunca habían captado ese detalle en la piel de la hija de Pepe Aguilar y que ahora fue muy evidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos (@univisionfamosos)

Según se puede apreciar en una fotografía, el tatuaje se ubica en el costado derecho de su cuerpo y es de un tamaño bastante pequeño y se trata de su apellido: ‘Aguilar.

Este tatuaje se une a la lista de pequeñas marcas que la artista mexicana se ha realizado en la piel recientemente.

Premio a la cantante

Ángela Aguilar fue reconocida en el evento ‘Mujer del Año’ en la categoría ‘Música Regional Mexicana’ por la revista ‘Glamour México’.

El evento de entrega de este reconocimiento se llevó a cabo la noche del miércoles 13 de noviembre en un exclusivo hotel de la CMX, en donde reunieron a algunas de las mujeres más influyentes del país.

“Tuve la fortuna de crecer en una familia de artistas, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva”.

“Ese mismo honor, no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, dijo.