Christian Nodal se defiende y asegura que no le fue infiel a nadie

Tras cinco meses de permanecer en silencio y alejada de los medios de comunicación, finalmente Cazzu rompió el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal.

Durante una entrevista en un podcast, la cantante argentina se sinceró sobre todo lo que ocurrió en ese entonces.

Ella decidió responder a las declaraciones realizadas hace unas semanas por Ángela Aguilar donde dio a conocer que todos los involucrados sabía de su romance con el intérprete de “Botella tras botella”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

Julieta Cazzuchelli reveló que se enteró de la relación de los cantantes, al igual que el resto de las personas, a través de redes sociales.

“Existió la pregunta sobre si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, declaró. Y añadió: “Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”, aseguró.

El cantante se defiende

Las confesiones de Cazzu causaron gran revuelo en redes sociales por lo que hace unas nhoras Christian Nodal realizó una transmisión en vivo visiblemente enfurecido.

Según dijo, su separación de Julieta se debió a que ya no se sentía cómodo en esa relación. Enfatizó que su romance con Ángela Aguilar nunca fue un secreto para la rapera.

“Se terminó lo nuestro, le parezca al mundo, a mi ex o no le parezca. Decidí estar con alguien más y ya está.

Mi esposa jamás fue mi amante, ni siquiera una conversación, la única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol que había sido hace mucho tiempo”, aseguró.

“Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre creer o armarse una historia tiene una gravedad muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones es algo feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

El sonorense se mostró nervioso y sumamente enojado con los que critican su actual relación.

“De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante”, explicó.

Destacó también que su esposa nunca fue parte de una relación paralela ni actuó como amante. Defendiéndola y describiéndola como una mujer de gran valor.