Portugal libera a Cristiano Ronaldo para el cierre de la Liga de Naciones

La selección de Portugal, ha asegurado su liderazgo en el grupo de la Liga de Naciones tras una contundente victoria por 5-1 ante Polonia el pasado viernes. Con la clasificación garantizada y sin presión en el próximo partido contra Croacia, el entrenador Roberto Martínez ha tomado una decisión estratégica: liberar a cuatro de sus jugadores estrella, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Pedro Neto y Bruno Fernandes.

Esta decisión ha sorprendido a muchos, pero Martínez explicó que busca aprovechar el último encuentro del grupo para probar nuevos talentos y darles oportunidad a jóvenes futbolistas. Al mismo tiempo, el descanso anticipado beneficia a los clubes de los jugadores liberados, que ahora contarán con ellos en mejores condiciones físicas para sus compromisos domésticos.

En conferencia de prensa tras el partido contra Polonia, Martínez detalló las razones detrás de su decisión: “Es importante para nosotros terminar primeros, y ya lo hemos conseguido. Cada vez es más difícil entrar en el once inicial, y queremos seguir siendo competitivos. Además, debemos pensar en el futuro, ya que en 18 meses tendremos una Copa del Mundo”, comentó el estratega español.

El partido contra Croacia será utilizado como una oportunidad para observar a nuevos jugadores y evaluar su potencial en un entorno competitivo. Martínez confirmó que Fábio Silva y Quenda, quienes actualmente forman parte de la Sub-21, serán llamados para suplir a los jugadores liberados.

Cristiano Ronaldo, de 39 años, viene de una destacada actuación contra Polonia, en la que anotó dos goles. Su liberación le permitirá disfrutar de un merecido descanso antes de reincorporarse al Al-Nassr, donde enfrentará al Al-Qadisiyah en la Liga Saudí el 22 de noviembre.

Por su parte, Bernardo Silva, Pedro Neto y Bruno Fernandes también regresarán a sus clubes: Manchester City, Chelsea y Manchester United, respectivamente. Esto representa un alivio para estas instituciones, que podrán contar con sus figuras clave en plena forma física tras la pausa internacional.

