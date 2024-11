¡Imperdible! Así fue el acrobático golazo de Cristiano Ronaldo

Portugal goleó este viernes a Polonia (5-1) con un doblete de Cristiano Ronaldo y una soberbia exhibición de Vitinha, por lo que el combinado que dirige Roberto Martínez pasa a cuartos de final como líder del grupo A1 de la Liga de Naciones.

Una Polonia sin Robert Lewandowski partía en teoría como un rival accesible para Portugal, pero la pasividad se apoderó de los jugadores del español Roberto Martínez, carentes de creatividad en la primera mitad.

Ante la atonía portuguesa, Polonia empezó a poner a prueba al guardameta Diogo Costa, primero con un cabezazo de Bereszynski y después con un disparo de Zalewski.

Y el mayor sobresalto en Do Dragão (Oporto) llegó con un disparo de Krzysztof Piatek, que pasó a escasos milímetros del poste.

En el lado opuesto, un enfadado Cristiano Ronaldo renunciaba a su posición de ataque para ayudar en la construcción ofensiva, pero sólo la velocidad de Rafael Leão permitió desequilibrar, aunque sin llevar peligro a la meta polaca.

Portugal necesitaba una inyección de energía, así que Martínez recurrió a Vitinha, cuya presencia en el centro del campo cambió por completo el juego de Portugal.

Y en el minuto 59, el combinado portugués inauguró el marcador con un gol de Leão. El extremo recibió el balón en su propio campo, se lanzó hacia la portería y dio un pase en profundidad a Nuno Mendes, que luego le devolvió el balón para que el jugador del AC Milan hiciese de cabeza el primero.

Portugal siguió presionando y, en el minuto 72, una jugada de ataque conducida por Pedro Neto acabó con Cristiano Ronaldo en el punto de penalti, desde donde hizo el 2-0.

Con un pie en los cuartos de la Liga de Naciones, la selección portuguesa no bajó la intensidad y en el minuto 80 Bruno Fernandes marcó el tercero con un potente disparo y en el 83 Neto logró el cuarto a pase de Cristiano.

