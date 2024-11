En Brasil reportan el inminente regreso de Neymar a Santos

El delantero brasileño Neymar Jr., actualmente vinculado al Al Hilal de Arabia Saudita, podría estar cerca de regresar al Santos FC, el club que lo vio nacer como estrella y desde donde despegó hacia el fútbol europeo. Según reportes del reconocido periodista César Luis Merlo, el jugador de 32 años y el Santos ya habrían alcanzado un acuerdo, mientras el atacante trabaja en la rescisión de su contrato con el club árabe.

El Santos, que recientemente aseguró su regreso a la Primera División del fútbol brasileño tras coronarse campeón de la Serie B, planea anunciar el retorno de Neymar una vez concluida la actual temporada. Esta noticia ha generado enorme expectativa entre los aficionados del “Peixe”, quienes ven en el regreso del astro una oportunidad para recuperar el protagonismo en el fútbol nacional e internacional.

🚨Neymar, listo para volver a Santos.

*️⃣El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

*️⃣Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de 🇧🇷. ⏳ pic.twitter.com/LQjDhP2bza — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 17, 2024

Neymar, a detalles de volver a casa

Neymar, quien firmó con el Al Hilal en 2023 por 80 millones de euros tras dejar el Paris Saint-Germain, ha enfrentado un año complicado debido a una grave lesión en la rodilla sufrida en un partido de eliminatorias contra Uruguay en octubre de 2023. Este contratiempo lo ha mantenido fuera de las canchas durante gran parte de su primera temporada en Arabia Saudita.

Aunque hubo rumores sobre un posible fichaje por el Palmeiras, Leila Pereira, presidenta del club paulista, negó categóricamente esta posibilidad, mencionando que Neymar no encaja en sus planes. En sus declaraciones, Pereira fue clara al afirmar: “Es un gran jugador, pero se va al Santos. Aquí no vendrá”. Estas palabras no solo descartaron al Palmeiras como opción, sino que confirmaron indirectamente el destino del delantero.