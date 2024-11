Netflix indica que rompió récord de audiencia con la pelea Tyson vs. Paul

Netflix continúa revolucionando el mundo del entretenimiento y, esta vez, su incursión en los espectáculos deportivos en vivo dejó cifras impresionantes. La plataforma anunció este sábado que 60 millones de hogares en todo el mundo sintonizaron la pelea de boxeo entre Jake Paul y el legendario Mike Tyson, emitida la noche del viernes.

En un comunicado oficial, Netflix calificó la velada como “una noche de récord” y adelantó que revelará más detalles sobre el total de espectadores la próxima semana. De momento, destacó que el evento alcanzó un pico de 65 millones de transmisiones simultáneas, un hito en su historia.

60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson!

The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk

