NFL tendrá 16 partidos fuera de Estados Unidos en cinco años

Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseveró recientemente que la liga tendrá 16 partidos fuera de Estados Unidos dentro de cinco años y una fase regular será de 18 juegos.

“Esperamos tener 16 partidos fuera en cinco años y consideramos un cambio del formato de 17 juegos y tres de pretemporada a 18 partidos de temporada regular y dos de pretemporada. Eso abrirá las opciones para permitirnos jugar más globalmente”, afirmó el comisionado a través de ‘Sports Business’ en la reunión anual de inversores de ‘Liberty Media’.

‘Liberty Media Corporation’ es una empresa estadounidense de medios de comunicación de masa que en su reunión anual incluyó conversaciones con Roger Goodell, quien habló de la importancia de la internacionalización de la liga y del potencial de países como Inglaterra o Alemania para tener un equipo de la NFL.

“No tengo ninguna duda de que tanto Londres como un par de mercados en Alemania podrían apoyar una franquicia de la NFL. La base de fanáticos está ahí. El patrocinio, las licencias, todo eso es fundamental. El mercado de los medios está llegando ahí rápidamente para nosotros. El mayor desafío es la competitividad”, señaló el comisionado.

NFL commissioner Roger Goodell speaking on globalization here. He says league is eyeing as many as 16 international games in a season within the next five years. pic.twitter.com/4w3fNnKGMJ

— Eric Jackson (@epjackson) November 14, 2024