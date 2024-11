Rodrigo Bentancur suspendido por supuesto comentario racista hacia Heung-min Son

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur, actual jugador del Tottenham Hotspur, ha sido suspendido por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por un período de siete partidos y multado con 100.000 libras esterlinas (aproximadamente 120.000 euros) tras un supuesto comentario racista dirigido a su compañero de equipo Heung-min Son.

El incidente tuvo lugar durante una entrevista concedida por Bentancur en el verano pasado. En dicha ocasión, el entrevistador pidió al futbolista que le mostrara una camiseta de Son, a lo que el uruguayo respondió: “¿Sonny?”. Sin embargo, cuando el entrevistador añadió: “¿O cualquier otro campeón?”, Bentancur respondió: “O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho”.

Spurs midfielder Rodrigo Bentancur has been banned for seven matches by The FA and fined £100,000 for a breach of FA Rule E3 in relation to a media interview.

