Ángel Di María da su visión más sincera sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Ángel Di María, uno de los futbolistas más destacados de Argentina y pieza clave en la historia reciente de la Selección Albiceleste, ha vuelto a captar la atención del mundo del fútbol con sus declaraciones sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En una entrevista para Clank!, el podcast del periodista Juan Pablo Varsky, el “Fideo” ofreció una reflexión honesta sobre lo que significó compartir y enfrentar a dos de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Di María tiene la particularidad de haber convivido de cerca con ambos astros del fútbol mundial. Durante su paso por el Real Madrid (2010-2014), compartió cuatro años con Cristiano Ronaldo, etapa en la que conquistaron seis títulos, entre ellos la memorable Champions League de 2014. Al mismo tiempo, como rival en la cancha, enfrentó a Lionel Messi en los duelos más electrizantes entre el Barcelona y el Real Madrid, en una época marcada por la rivalidad entre Pep Guardiola y José Mourinho.

🇦🇷🗣️ Ángel Di María on the difference between Cristiano Ronaldo and Leo Messi… pic.twitter.com/ibuBn9i22C

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 19, 2024