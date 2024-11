Amarini Villatoro: “El calendario debe mejorar para una competencia sana”

En la víspera de la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2024, el Xelajú MC de Amarini Villatoro se prepara para enfrentar a Mixco, con la esperanza de asegurar el liderato de la clasificación. El equipo, que se encuentra en una excelente forma física a pesar de una pausa de dos semanas sin competencia, buscará un resultado positivo que lo mantenga en la lucha por la corona del torneo.

En una entrevista reciente con Emisoras Unidas, Amarini Villatoro ofreció detalles sobre la actualidad de su equipo, su perspectiva sobre el calendario del futbol guatemalteco y lo que se viene para el Xelajú MC en la recta final del campeonato. En sus declaraciones, Villatoro hizo énfasis en lo mal gestionado que está el calendario de la liga y cómo esto afecta la preparación de los equipos.

Una vez más, el técnico expresó su desacuerdo con el actual formato del calendario, el cual, según él, favorece a equipos que tienen participación internacional o compromisos con la selección nacional. Sin embargo, esta prioridad no se ha manejado adecuadamente y ha dejado vacíos que afectan a los equipos locales. Villatoro explicó que en su opinión, estos huecos en el calendario son innecesarios y crean desventajas para los equipos, que en ocasiones tienen hasta 14 días sin actividad competitiva.

“Al final, yo expliqué el tema del calendario, un calendario que se hizo para darle prioridad a equipos que participan internacionalmente y a la selección, pero no ha habido orden en ese calendario para aprovechar ese espacio. Esta situación se presta para que nosotros tengamos 14 días sin participación, lo cual no es un pretexto, pero sí algo que no debería existir. Debería haber una sana competencia”, comentó Villatoro.

A pesar de la pausa en el torneo, Amarini Villatoro destacó que su equipo se encuentra en una “muy buena forma física”. A lo largo de este tiempo sin actividad, el cuerpo técnico ha trabajado arduamente para mantener la intensidad del plantel, ajustándose a la irregularidad del calendario. Además, el equipo estará casi completo para el próximo encuentro, con dos bajas importantes: Claudio de Oliveira, quien está con la selección sub-17 de Guatemala, y José Calderón, quien cumple una sanción por suspensión.

Con la liguilla a la vista, Villatoro reconoce que el desafío será constante y que el camino hacia el título no será fácil. Aunque el equipo está mentalmente fuerte y preparado para lo que viene, sabe que la competencia será dura, y cada partido será clave para llegar al campeonato. En sus palabras, “para ser campeón tenemos que ganarle a todos”, haciendo alusión a la importancia de mantenerse enfocados y competitivos ante cualquier rival.

Al final de la entrevista, Amarini Villatoro no dudó en ser autocrítico con el futbol guatemalteco, especialmente en lo que respecta a la programación y gestión de los torneos. El técnico, con experiencia en el extranjero, comparó la situación en Guatemala con la de otros países donde la planificación es más estable y se respeta rigurosamente el calendario. A su juicio, uno de los mayores problemas del futbol nacional es la falta de un torneo de copa, lo que impide a los equipos tener una plantilla más amplia y realizar rotaciones durante la temporada.

“Uno ve a la liga de Costa Rica, como la de Saprissa, y cómo pelean tanto por lo internacional como por lo nacional. Como entrenador, debes saber que necesitas un plantel más amplio. En Guatemala no tenemos torneo de copa, pero en otros países sí, lo que ayuda a mostrar nuevos jugadores jóvenes y tener una plantilla amplia para hacer rotaciones. Al final, la solución no es reprogramar partidos. En Europa no reprograman, tienen un calendario establecido y lo respetan. Nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros jugadores a jugar en esos torneos de élite. En selección pasa lo mismo, en 10 días se juegan tres partidos y nuestros jugadores no están acostumbrados a eso”, concluyó Villatoro.