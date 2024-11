Fiscalía solicita prisión preventiva para presidente de la Federación Peruana de Fútbol

En un caso que ha sacudido al fútbol peruano, la Fiscalía solicitó este martes 36 meses de prisión preventiva para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por su presunta vinculación con una red de corrupción conocida como Los galácticos. Este grupo habría utilizado de manera irregular los recursos de la institución en múltiples actos ilícitos.

Agustín Lozano fue detenido el pasado 7 de noviembre como parte de una investigación que involucra a varios dirigentes y trabajadores del fútbol peruano. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada también solicitó prisión preventiva para:

El Ministerio Público señaló en un comunicado difundido en la red social X (anteriormente Twitter) que los implicados “estarían inmersos en, al menos, 20 hechos criminales”. Estos actos estarían vinculados con el presunto uso indebido de recursos de la FPF, la entrega de favores a clubes nacionales y acusaciones de reventa de entradas para el Mundial de Qatar 2022.

Durante la audiencia judicial, Lozano negó las acusaciones y aseguró que la Fiscalía comete un error al responsabilizarlo por un supuesto desfalco. Según el presidente de la FPF, su gestión heredó una deuda millonaria y un considerable deterioro patrimonial en 2019.

“Cuando asumí la presidencia, la FPF tenía una deuda de 50 millones de soles (13 millones de dólares) y una pérdida patrimonial de 80 millones de soles”, afirmó Lozano. Asimismo, defendió que su administración ha logrado estabilizar económicamente a la federación.

“Me persiguen porque pongo orden y no les gusta la disciplina”, declaró. Lozano pidió a los magistrados que investiguen con objetividad y cuestionó la veracidad de las acusaciones en su contra.

La detención de Lozano fue parte de un operativo que incluyó allanamientos en su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Borja, así como en las oficinas de la FPF en la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis.

El operativo también resultó en la detención de otros dirigentes, entre ellos Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal, y Karen Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao. Sin embargo, ambos fueron puestos en libertad este martes.

La investigación de la Fiscalía también se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de beneficios a ciertos clubes y la venta fraudulenta de entradas para el Mundial. Además, se ejecutaron 12 allanamientos en ciudades como Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco.

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, explicó que la solicitud de prisión preventiva responde a un posible riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia por parte de los investigados. Según las autoridades, estos comportamientos podrían dificultar el desarrollo de la investigación.

