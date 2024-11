Palomo: “Nos mantenemos firmes en las declaraciones que brindó el presidente; no se van a acatar órdenes ilegales”

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo reiteró este martes 19 de noviembre las disposiciones anunciadas el pasado fin de semana con respecto a la instrucción a las fuerzas públicas para no acatar “órdenes ilegales” que provengan del Ministerio Público (MP) y la citación que se hará a la fiscal general, Consuelo Porras, para abordar temas relacionados con su gestión.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, dio a conocer que desde el pasado viernes, cuando por resolución de una sala fueron revocadas las medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora, se empezó a abordar las posibles acciones que se tomarían desde el Ejecutivo.

En tanto, durante el fin de semana se sumaron los allanamientos en inmuebles relacionados con el exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, por lo cual se discutió con un equipo de trabajo del presidente las implicaciones de estos hechos que, en su opinión, atentaban contra el gobierno y forman parte de la estrategia de amedrentamiento e intimidación que se ha iniciado contra “personajes que son realmente incómodos para el Ministerio Público”.

En ese sentido, se consideró la necesidad de enviar un mensaje al pueblo guatemalteco y expresar una postura en el marco de las recientes actuaciones de esa institución a cargo de Porras y se anunció la conferencia que se dio el domingo por la noche.

“Nosotros nos mantenemos firmes en las declaraciones que el presidente dio. En primer lugar, no se van a acatar órdenes ilegales, la propia Constitución establece que ningún funcionario público está sujeto a acatar órdenes manifiestamente ilegales. Este aspecto es replicado en otras leyes del país, inclusive la de la Policía Nacional Civil (PNC). Hay un equipo trabajando esto, de la mano del Ministerio de Gobernación, se va a hacer considerando todos los elementos de ley”, expresó.

Según el entrevistado, ya se han visto casos concretos donde el uso abusivo de órdenes por parte del MP donde no ha tenido otro objetivo más que amedrentar e intimidar a ciertas personas.

#EUNacionales Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia: “Enfrentamos una crisis judicial, que se suma a otra serie de acciones que hemos visto alrededor del año Todavía tenemos una ‘minoría corrupta’ que se encuentra incómoda” pic.twitter.com/RshqEu9Z3K — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 19, 2024

El funcionario enfatizó que como Gobierno son respetuosos de la ley, pero tampoco van a prestarse a actos por parte de la fiscalía que no cumplen estrictamente con los protocolos que involucra el proceso de investigación penal.

Ante el comunicado del ente investigador en el que se expusieron las funciones de la PNC y se advertía de posibles sanciones al personal de esa entidad si incumplían con las instrucciones que se le brinde, el secretario expresó:

“Es una consideración que el Ministerio Público plasmó. Nosotros como Ejecutivo estamos haciendo el análisis legal correspondiente y tomando las acciones necesarias. Si ellos quieren utilizar esos elementos con medidas de coacción y amenazas, no es nada nuevo”.

Gobierno prepara citación para la fiscal general

Al ser consultado con respecto a la citación que se hará a la fiscal general, Consuelo Porras, el vocero presidencial explicó que esta todavía no ha sido remitida oficialmente al Ministerio Público porque continúa en proceso de ser elaborada.

De acuerdo con Palomo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el presidente tiene la oportunidad de invitar a la fiscal general a una junta de gabinete o de ministros. Pero, hasta el momento no se ha realizado la invitación porque se está cumpliendo con todos los parámetros legales para que no haya excusas para no atender este llamado.

Señaló que este tipo de acercamientos es un mecanismo para que puedan establecerse espacios de coordinación y rendir cuentas ante actos que “hoy afectan a la gran mayoría del pueblo de Guatemala”.

