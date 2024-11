La defensa de Christian Pulisic tras celebrar un gol bailando como Trump

La selección de fútbol de Estados Unidos vivió una noche de ensueño tras golear a Jamaica en el partido que les dio el pase al Final Four de la Concacaf Nations League. El equipo de Mauricio Pochettino brilló en varias facetas del juego, desde el regreso fundamental de Timothy Weah hasta la sólida actuación de la dupla McKennie-Tessmann en el centro del campo. Sin embargo, el protagonismo de la jornada recayó sobre Christian Pulisic, quien, además de ser el generador de gran parte del juego ofensivo, se destacó por su controversial celebración de gol.

El delantero del AC Milan fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 13 de la primera parte, tras un gran pase aéreo de Yunus Musah. Pulisic, siempre oportuno, corrió al espacio, ingresó al área y definió con calma para poner a su equipo al frente. En medio de la algarabía en el City Park de San Luis, el capitán del USMNT decidió celebrar de una manera peculiar: bailando un paso que evocaba a una de las características muecas de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.

McKennie’s pass 🤝 Pulisic’s finish

What a goal 🤤

Watch USA vs. Jamaica on TNT, truTV or Max 📺 pic.twitter.com/HVrlx9XLzH

— B/R Football (@brfootball) November 19, 2024