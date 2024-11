FIFPRO presentará informe sobre las lesiones por el calendario de partidos

El Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha dado un paso firme en su lucha por mejorar las condiciones laborales de los futbolistas. En un informe respaldado por la Universidad de Lovaina, Bélgica, FIFPRO sostiene que el sector del fútbol profesional incumple los marcos jurídicos europeos e internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST). Este informe será parte central de una denuncia conjunta presentada ante la Comisión Europea y un caso legal en Bruselas contra la FIFA.

El estudio, liderado por los profesores Frank Hendrickx y Lode Godderis de la Universidad de Lovaina, recalca que los futbolistas, como trabajadores reconocidos, tienen derecho a estándares de seguridad y salud equivalentes a los de cualquier otra profesión.

A new report confirms that European and international Occupational Safety and Health standards apply to professional football.

Players, recognised as workers, are entitled to the same protections as others, regardless of income or the specificities of the sport.

📝 @KU_Leuven

— FIFPRO (@FIFPRO) November 20, 2024