SpaceX finaliza sexta prueba del Starship, con Musk y Trump en la audiencia

SpaceX finalizó con éxito la sexta prueba del Starship, el mayor cohete espacial jamás construido, bajo la atenta mirada del consejero delegado de la empresa aeroespacial, Elon Musk, y del presidente electo de EE. UU., Donald Trump.

El cohete, el más grande construido hasta la fecha, aterrizó sobre el océano Índico sobre las 17:00 horas (locales), una hora después de su lanzamiento desde Starbase, la base ubicada en Boca Chica, cerca a la frontera con México. El Starship aterrizó intacto, a pesar de haber perdido parte del material protector que recubría al cohete durante el descenso.

With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6

A diferencia del quinto lanzamiento, en esta ocasión los ingenieros de SpaceX decidieron no intentar recuperar el cohete propulsor de la nave, conocido en inglés como ‘Super Heavy‘, sino que lo dejaron caer sobre el golfo de México.

Successful ocean landing of Starship!

We will do one more ocean landing of the ship. If that goes well, then SpaceX will attempt to catch the ship with the tower. https://t.co/osFud7XXPo

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024