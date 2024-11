Trump designa a un negacionista del cambio climático como secretario de Energía

El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la nominación del petrolero y megadonante republicano Chris Wright para ser secretario de Energía.

En un comunicado, el republicano indicó que con la elección de Wright, jefe del grupo de servicio petrolíferos Liberty Energy – con sede en Denver (Colorado), busca la mejora de las inversiones del sector privado y el “dominio energético” de EE.UU. para “reducir la inflación, ganar la carrera armamentista de la Inteligencia Artificial con China y expandir el poder diplomático” del país.

Wright, quien ha dudado sobre la existencia de la crisis climática, también será parte de un nuevo “Consejo Nacional de Energía”, señaló Trump, integrado por todas las agencias del Gobierno involucradas en la “producción, generación, distribución, regulación, transporte y permisos” energéticos.

