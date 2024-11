Trump designa como portavoz de la Casa Blanca a Karoline Leavitt, el rostro de su campaña

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó como portavoz de la Casa Blanca a Karoline Leavitt, quien fue el rostro de su campaña como portavoz y también formó parte del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca durante su primer mandato (2017-2021).

Thank you, President Trump, for believing in me. I am humbled and honored.

Let’s MAGA!🇺🇸 pic.twitter.com/UF1ljE1r9R

— Karoline Leavitt (@kleavittnh) November 16, 2024