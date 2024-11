Trump elige a Linda McMahon, exejecutiva de WWE, como secretaria de Educación

El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, anunció el nombramiento de Linda McMahon, exejecutiva de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE) y quien ya formó parte de su primer Gobierno, como secretaria de Educación.

A través de un comunicado, Trump confirmó que McMahon, de 76 años, será la encargada de dirigir el departamento de Educación, pese a solo tener experiencia en educación a nivel local, como miembro de la Junta de Educación del estado de Connecticut.

Como secretaria de Educación, apuntó el futuro presidente, McMahon “luchará incansablemente para expandir la elección escolar a todos los estados del país y empoderar a los padres para que tomen las mejores decisiones educativas para sus familias“. “Linda utilizará sus décadas de experiencia en liderazgo y su profundo conocimiento tanto en educación como en negocios para empoderar a la próxima generación de estudiantes y trabajadores estadounidenses, y convertir a EE. UU. en el número uno en educación en el mundo“, añadió.

🚨 NEW: President Trump announces the nomination of @Linda_McMahon as Secretary of Education. pic.twitter.com/Se11G8N7jI

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 20, 2024