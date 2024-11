MP confirma investigaciones vinculadas con el gobierno de Giammattei

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves 21 de noviembre que se desarrollan investigaciones con relación a posibles irregularidades que se habrían dado en el marco del período de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Durante la reunión interinstitucional del Ministerio Público y Organismo Ejecutivo que se realizó esta mañana en la sede central del ente investigador, sin la presencia de delegados del Gobierno, las autoridades abordaron una serie de temas, incluido el del exgobernante.

Ante preguntas de los periodistas sobre los motivos por los cuales no se desarrollan investigaciones relacionadas con la administración gubernamental anterior, la fiscal general Consuelo Porras expuso que distintos medios de comunicación, “con absoluto atrevimiento”, manifiestan que no hay ninguna; sin embargo, mencionó que es necesario aclarar este aspecto.

“En primer lugar, descarte de su mente que no hay ninguna investigación. Bastantes. Y me gustaría muchísimo que realmente ustedes verificaran antes de dar su postura. Por eso les estoy invitando que se acerquen para conocimiento de la verdad de los casos. Entonces, se está investigando absolutamente todo lo que el Ministerio Público tiene denuncia presentada, obviamente, muchas veces inclusive de oficio los compañeros inician una investigación. Les rogaría que no dijeran que no hay ninguna investigación, sí hay investigaciones”, dijo.

#AHORA La fiscal general, Consuelo Porras, inició una reunión interinstitucional entre el Ministerio Público y el Organismo Ejecutivo, a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo rechazó la invitación y no se presentó ningún representante del gobierno.

En tanto, el fiscal regional Dimas Jiménez agregó que hay algunas pesquisas en curso, pero por imperativo legal están bajo reserva, ya que así lo disponen el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero y el artículo 314 del Código Procesal Penal.

“Son investigaciones que están realizando las fiscalías pertinentes. Están avanzando en esta investigación objetiva y no tengo mayores datos al respecto”, dijo.

Pesquisas relacionadas con administración de Giammattei

El secretario general del MP, Ángel Pineda, manifestó que el fiscal regional fue muy claro al indicar que la Ley de Lavado de Dinero no permite revelar más detalles, a lo que añadió que de esta manera queda bastante claro el ámbito en el que se están desarrollando las pesquisas.

“En este momento, más datos no se puede dar por mandato constitucional y mandato legal, pero sí existen nueve investigaciones en torno a situaciones relacionadas con el gobierno anterior en estos ámbitos”, aseguró el funcionario.

En consecuencia, mencionó que lo que se permite es poder dejar que el debido proceso funcione y el principio de inocencia no se vulnere para que las investigaciones no se vean obstruidas de ninguna manera y se pueda llegar a un punto en el que haya una sentencia condenatoria.

Finalmente, señaló que en el momento procesal oportuno, cuando la publicidad de las audiencias así lo determine y el juez así lo autorice, se podrá saber los resultados con respecto a los casos.