La mujer más alta del mundo se reunió con la más baja en conmemoración del Día de los Récords Guinness

El Savoy Hotel de Londres fue escenario de un evento único en el marco del Día de los Récords Guinness. Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo, y Jyoti Amge, la más baja, protagonizaron un simbólico encuentro que destacó la aceptación y el respeto por la diversidad.

Rumeysa Gelgi, de 26 años y originaria de Turquía, mide 215,16 cm, una altura que se debe al síndrome de Weaver, una rara condición genética que afecta su crecimiento. Esta característica le ha valido varios títulos Guinness, como tener las manos más grandes y la espalda más larga entre las mujeres vivas. A pesar de las limitaciones físicas que la obligan a usar silla de ruedas o asistencia para caminar, Gelgi trabaja como diseñadora web y utiliza su plataforma para inspirar a otros, promoviendo la inclusión y la aceptación.

Por su parte, Jyoti Amge, de 30 años y nacida en India, mide solo 62,8 cm debido a la acondroplasia, un trastorno óseo que afecta el desarrollo de las extremidades. Amge es una figura mediática reconocida, famosa por su papel en American Horror Story: Freak Show, y utiliza sus redes sociales para empoderar a personas de todo el mundo.

A mulher mais alta do mundo, Rumeysa Gelgi, e a mulher mais baixa, Jyoti Amge, se encontraram em Londres para um evento do Guinness Book, destacando a diversidade humana com uma diferença de altura de 1,52 metros. pic.twitter.com/wJ9YI3jwMu

