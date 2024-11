FOTOS. Así lucen los hijos de Justin Timberlake y Jessica Biel

Jessica Biel decidió hacer una aparición pública acompañada de los hijos que tiene con Justin Timberlake, mientras asistía al 16º desfile anual de moda Be Beautiful Be Yourself.

La actriz subió a la pasarela con Silas, de nueve años, y Phineas, de cuatro, en el evento solidario a beneficio de la Fundación Global del Síndrome de Down.

Ella desfiló muy orgullosa de la mano de sus hijos por la pasarela. Su sobrina, Zaya, quien es una pequeña Down, la acompañó en el desfile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @starcelebkids

A través de sus redes sociales compartió varias fotos de la que fue para todos ellos una noche muy especial.

“Anoche fue realmente especial en el desfile de moda #BeBeautifulBeYourself. Caminar por la pasarela con mi increíble sobrina Zaya fue un honor inolvidable.

Muchísimas gracias a la fundación por crear un evento tan profundo y por todo el increíble trabajo que hacen. Mi corazón está lleno de alegría'”, escribió.

El cantante de inmediato reaccionó a la publicación y comentó: “¡¡¡Qué emoción!!!”, junto a tres emojis de corazones rojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Biel (@jessicabiel)

Mensaje a la cantante

En junio de este año, Justin Timberlake fuese arrestado por conducir en estado de ebriedad en Nueva York.

Desde es momento, el cantante ha “hecho todo lo posible” para “recompensar” a su esposa, Jessica Biel, por el mal momento vivido.

Una fuente cercana a la familia le dijo a la revista People que, desde el incidente, la pareja ha “estado muy ocupada trabajando y, cuando tienen tiempo libre, solo se centran en la familia”.

Mientras él estuvo de gira con su Forget Tomorrow World Tour, ella se mantuvo ocupada grabando algunos proyectos audiovisuales, incluida la próxima serie de Amazon, The Better Sister.

“Llevan casados mucho tiempo”, añadió la fuente. “Tienen que trabajar en su matrimonio como la mayoría de las parejas. Ser padres trabajadores nunca es fácil”.