Influencer muere tras caer de auto en movimiento mientras intentaba tomarse una selfie

La influencer brasileña Amanda dos Santos Barbosa, de 24 años, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el pasado 18 de noviembre en João Pessoa, capital del estado de Paraíba, Brasil. Según los primeros reportes, la joven cayó de un automóvil en movimiento mientras intentaba tomarse una selfie, lo que provocó que fuera atropellada por dos vehículos.

El jefe de policía, Getúlio Machado, informó que Amanda y sus amigos habían salido de fiesta y presuntamente consumieron bebidas alcohólicas. En su trayecto hacia otro centro nocturno, decidieron subirse al techo del automóvil para tomarse fotografías. Las imágenes de cámaras de vigilancia muestran el momento en que, alrededor de las 00:16 horas, el vehículo blanco circulaba por una avenida con al menos cuatro personas sobre su techo.

De manera repentina, Amanda perdió el equilibrio, cayó al pavimento y fue atropellada por dos autos que transitaban en la vía. A pesar de que los servicios de emergencia llegaron al lugar para auxiliarla, la influencer no sobrevivió a los impactos sufridos.

Su fallecimiento ha causado una gran conmoción en redes sociales, donde usuarios han expresado su indignación por las circunstancias del accidente. Muchos cuestionaron cómo los conductores de los vehículos no lograron evitar atropellarla, mientras que otros manifestaron apoyo y solidaridad hacia la familia de Amanda.

Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE

— O Tempo (@otempo) November 20, 2024