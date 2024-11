Ángela Aguilar lanza “amenaza” a las personas que le han faltado el respeto

A lo largo de este 2024, la cantante Ángela Aguilar ha estado en el centro de la atención pública, no solo por su destacada carrera musical, sino también por su matrimonio con el cantante Christian Nodal. Sin embargo, a pesar del éxito y la visibilidad que ha ganado, la intérprete ha sido blanco de críticas en redes sociales, especialmente por su relación con Nodal, lo que ha generado un sinfín de comentarios negativos sobre su vida personal.

Recientemente, un video de una entrevista con Ángela Aguilar se viralizó, donde la cantante de música regional mexicana dejó claro que tomará medidas legales contra las personas que han sido irrespetuosas con ella en plataformas digitales. Durante la entrevista, la hija de Pepe Aguilar expresó que enfrentará las críticas con “todo el peso de la ley”. Según Aguilar, su tía, quien también es su abogada, se encargará de proceder legalmente en caso de que la situación lo requiera.

“El respeto al derecho ajeno es la paz, a mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley. Mi tía es mi abogada”, aseguró Ángela, enfatizando que no tolerará comentarios malintencionados.

Ángela Arremete Contra Sus Haters Y Procederá Legalmente Su tía es abogada, así todo se queda en familia 💅🫦⚖️ +Info ➡️https://t.co/qwtfXixrAZ pic.twitter.com/PgnO6UQY1T — Changoonga.com (@michangoonga) November 27, 2024

Ángela Aguilar y sus polémicas en 2024

Este pronunciamiento de la joven cantante llega en un momento en que su relación con Nodal ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales. Muchos internautas han especulado sobre su historia de amor, e incluso algunos han insinuado que Ángela fue la “tercera en discordia” en la ruptura entre Nodal y la cantante Cazzu. Sin embargo, Ángela ha dejado claro que no tolerará más ataques personales y ha decidido actuar para proteger su imagen y su integridad.

A pesar de las críticas, la joven de 21 años se siente apoyada por su círculo cercano. En la entrevista, Aguilar expresó que tiene “la fortuna de tener una familia que me quiere, que me cuida, de amigos que me apoyan, de fans que me escuchan”, destacando la importancia de este respaldo en su vida personal y profesional.

El video donde Ángela expone su decisión de actuar legalmente no es reciente, pues la entrevista fue realizada hace unos meses. Sin embargo, se ha vuelto relevante nuevamente debido al creciente interés en la vida de la cantante, especialmente después de su matrimonio con Christian Nodal a principios de este año. La relación de ambos se hizo pública luego de que Nodal confirmara su separación de Cazzu, lo que generó diversas reacciones en el público y medios de comunicación.

Este 2024, Ángela Aguilar no solo ha sido reconocida por su talento musical, sino también por su capacidad para manejar las adversidades que surgen en su vida personal. Con su postura firme y su decisión de defender su honor, la joven cantante ha demostrado que no permitirá que la difamación y los ataques en redes sociales afecten su carrera ni su bienestar.