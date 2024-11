El reconocido entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, emitió una disculpa pública tras la polémica generada por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo ante el Feyenoord. En el encuentro, que terminó 3-3 pese a que el City iba ganando 3-0, se pudieron observar unos arañazos en la cabeza del técnico, lo que llevó a un periodista a preguntarle sobre ellos. Guardiola, en tono relajado, respondió: “Me quería hacer daño”, comentario que rápidamente desató críticas en redes sociales por considerarse insensible hacia el problema de las autolesiones.

En su comunicado, Guardiola explicó que su respuesta fue improvisada y no tenía la intención de minimizar el impacto de un tema tan serio como las autolesiones. “Anoche, al final de una rueda de prensa, me pillaron desprevenido con una pregunta sobre un arañazo que me había aparecido en la cara y expliqué que una uña afilada me lo había causado accidentalmente”, aclaró el técnico. Añadió: “Sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días y mi respuesta no pretendía restarle importancia al gravísimo problema de las autolesiones”.

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)

