La Premier League vivió un momento histórico en el enfrentamiento entre el Bournemouth y el Wolverhampton, un partido que no solo marcó el regreso a la victoria para los dirigidos por Andoni Iraola, sino que también estableció un récord nunca antes visto en el fútbol inglés. Justin Kluivert, delantero neerlandés del Bournemouth, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Premier League en anotar tres goles desde el punto de penalti en un mismo partido. Su brillante actuación fue clave para el triunfo de su equipo por 2-4 en el Molineux Stadium.

El Bournemouth, que venía de dos derrotas consecutivas ante el Brentford (3-2) y el Brighton (1-2), necesitaba urgentemente los tres puntos para recuperar confianza. Kluivert no tardó en dejar su huella, marcando su primer penalti apenas en el minuto 3. A los 18 minutos, volvió a mostrar sangre fría desde los once metros para ampliar la ventaja y, finalmente, selló su triplete en el 74, consolidando su nombre en los libros de historia de la Premier League. El tanto restante de los “Cherries” fue obra de Milos Kerkez, quien anotó el 1-3 en un partido lleno de emociones.

He scores the first ever hat-trick of penalties in Premier League history, and Bournemouth claim an incredible win on the road! #WOLBOU pic.twitter.com/Bnv8cqZvuo

What a day for Justin Kluivert 🎯

El Wolverhampton intentó mantenerse en la pelea gracias al doblete de Jorgen Larsen. El delantero noruego igualó momentáneamente el marcador con un certero cabezazo en el minuto 5 y volvió a anotar en el 69 con un potente disparo a quemarropa que venció al portero Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, los esfuerzos de los “Wolves” no fueron suficientes para contrarrestar la inspiración de Kluivert y el sólido desempeño del Bournemouth.

Con esta victoria, el Bournemouth no solo rompió su mala racha, sino que demostró que puede ser un equipo peligroso en momentos cruciales. Para Justin Kluivert, este logro representa un punto culminante en su carrera, un hito que no solo resalta su talento, sino que también refuerza su importancia en el esquema de Iraola. La Premier League, una liga conocida por su competitividad y momentos únicos, añadió así otro capítulo memorable a su rica historia.

🚨 PREMIER LEAGUE HISTORY 🚨@justinkluivert is the first player in #PL history to score a hat-trick of penalties 🔥

Evanilson is the first player in #PL history to win three penalties in a single game 💪

SCENES. pic.twitter.com/hKpAjOSAiF

