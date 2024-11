Famosa modelo asesina a su esposo y luego ocurre otra tragedia

En un trágico caso de homicidio-suicidio, la modelo Sabrina Kasniqi, de 27 años, disparó cinco veces contra su esposo, Pajtim Kasniqi, de 34 años, antes de quitarse la vida en el balcón de su apartamento en el condominio de lujo Beach Club II Hallandale, ubicado en Hallandale Beach, Florida, al norte de Miami. El incidente ocurrió en la madrugada del miércoles, alrededor de las 12:30 a. m., en el piso 45 del edificio.

Los cuerpos de la pareja quedaron tendidos en el balcón del apartamento 4508, mientras la policía realizaba un registro del lugar. Según testigos, se observó sangre goteando hacia los balcones inferiores, lo que intensificó la conmoción entre los residentes.

