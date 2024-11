Wall Street acumula ganancias en noviembre por el ‘efecto Trump’

Wall Street cierra en positivo un mes de noviembre marcado por la victoria del expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la consiguiente preparación de los inversores para beneficiarse de las políticas económicas de su futura administración.

Tras el festivo de Acción de Gracias de este pasado jueves, en el que no abrieron los mercados, y la sesión corta de este viernes, el Dow Jones de Industriales sube un 6,34 % en el mes, hasta 44.910 puntos; el S&P 500 avanza un 3,42 %, hasta 6.032 puntos, y el Nasdaq progresa un 2,7 %, hasta 19.218 puntos.

Según los analistas, el principal factor de movimiento ha sido la victoria de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, que ha propiciado días de subidón poselectoral debido a la percepción favorable de los mercados de sus promesas de bajar los impuestos y desmantelar las regulaciones.

