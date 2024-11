Trump nomina a nuevos miembros para su gabinete de Gobierno

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, anunció cuatro nuevas nominaciones para su gabinete de Gobierno, algunas de las cuales tendrán que ratificarse por el Senado estadounidense a partir del 20 de enero de 2025.

La más polémica de ellas es la de Russell Thurlow Vought, uno de los “arquitectos” del programa de gobierno ultraconservador Proyecto 2025, para estar al frente de la Oficina de Gestión y Presupuesto de su futura Administración.

Vought, de 48 años, ya estuvo a cargo de esa misma cartera durante parte del primer mandato de Trump (2017-2021).

I am thrilled. He is brilliant.

President Trump announces the nomination of Russell Thurlow Vought to Director of the Office of Management and Budget.

“I am very pleased to nominate Russell Thurlow Vought, from the Great State of Virginia, as the Director of the United States… pic.twitter.com/LqHc35sD4b

— Kristen Hansen (@Trumpgal613) November 23, 2024