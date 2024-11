Ellen DeGeneres abandona EE.UU. tras quedar Donald Trump

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi decidieron mudarse al Reino Unido tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales 2024.

La comediante y su esposa abandonaron el país días después de conocerse los resultados, calificando su decisión como definitiva y descartando un posible retorno permanente.

Según Fox News, la reelección de Trump y el descontento con el panorama político estadounidense fueron los principales motivos de la mudanza.

Ella había respaldado públicamente a Harris durante su campaña, incluso realizando una donación de 3.300 dólares a su candidatura, de acuerdo con The Wrap.

El nuevo hogar se encuentra en los Cotswolds, una región rural al suroeste de Inglaterra, conocida por su atractivo entre figuras públicas.

Según The New York Post, la zona alberga a celebridades como David y Victoria Beckham, Kate Moss y Elizabeth Hurley. Además, es cercana a la residencia oficial de verano del rey Carlos III y la reina Camila en Highgrove House.

