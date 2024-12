Flick: “Lo único bueno de noviembre es que ya terminó”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su insatisfacción con el rendimiento reciente del equipo en LaLiga EA Sports, donde solo lograron sumar cuatro puntos de los últimos doce posibles en noviembre. Durante la rueda de prensa previa al partido adelantado de la jornada 19 contra el Mallorca, Flick fue claro: “Lo único bueno de noviembre es que ya terminó”, aludiendo al difícil tramo que atravesaron en el último mes.

Flick destacó que el equipo, compuesto por una plantilla muy joven, aún está en un proceso de aprendizaje continuo. Sin embargo, subrayó que la juventud no puede ser excusa para la falta de intensidad en los partidos. “Como jugador no me gustaba perder, ni me gusta perder ahora como entrenador. Hay que tener más mentalidad de lucha para ganar los partidos”, enfatizó el técnico alemán, quien también señaló que en el campo hay momentos de buen desempeño, pero todavía existe margen de mejora.

🗣️ Flick y la mala racha de resultados. 💬 “La buena noticia es que ya hemos acabado noviembre”. pic.twitter.com/fr4VcEXvOn — Relevo (@relevo) December 2, 2024

Flick quiere que el Barça vuelva a su mejor versión

Uno de los problemas principales que identificó el técnico fue la falta de definición en ataque, un aspecto que ha sido crítico en los últimos partidos. “El equipo ha dado mucho en este inicio de temporada, hemos creado muchas oportunidades, pero no las hemos definido. La buena noticia es que podemos seguir generando ocasiones, y trabajar en concretarlas será clave”, analizó Flick.

El técnico también aprovechó para destacar el buen nivel de algunos jugadores clave como Pedri, Raphinha, Iñigo Martínez y el joven Pau Cubarsí. Para Flick, es fundamental que todos los jugadores den lo mejor de sí mismos para mantener al equipo competitivo en todas las competiciones. Además, aseguró que su enfoque está en construir un proceso sólido: “Todos tenemos que luchar y centrarnos en eso. Si no tenemos éxito esta temporada, el año que viene tendremos más posibilidades”.

En cuanto al próximo partido contra el Mallorca, Flick confirmó la disponibilidad del centrocampista Dani Olmo, quien no estuvo presente en el encuentro contra Las Palmas por molestias físicas. También se mostró optimista sobre el progreso de Ronald Araujo, quien está en la etapa final de recuperación de su lesión muscular. Ambos jugadores podrían ser claves para revertir la tendencia de resultados y retomar la senda del triunfo.

Por último, Flick restó importancia a las polémicas arbitrales del último encuentro frente a Las Palmas, donde los azulgranas reclamaron dos penaltis en los minutos finales. “No me importan demasiado las decisiones arbitrales. Prefiero centrarme en lo que podemos controlar”, concluyó el técnico, mostrando su enfoque en mejorar el rendimiento colectivo del equipo para afrontar el tramo decisivo de la temporada.