Contracrónica: “El equipo del pueblo” se va con cinco partidos sin victoria

El aficionado de Municipal se disponía a vivir una jornada dominical en la cual se buscaba terminar con una gran fiesta y el boleto a semifinales del Apertura 2024. Había favoritismo, tenían un buen plantel, y lo más importante, el equipo “Mimado de la Afición” jugaría con el apoyo de su afición.

La hinchada roja preparó un gran espectáculo en la grada. A la salida de su equipo, unas mantas fueron desplegadas. “El equipo del pueblo” y “Municipal es grande por su gente” fueron los mensajes que se lograba leer desde cualquier rincón del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Todo estaba preparado para que Municipal se llevara el triunfo, y así ocurrió tras el primer tiempo. El campeón defensor vencía 2-0 al Antigua G. F. C. con goles de Rudy Muñoz y César Calderón.

Pero en la segunda parte, a Municipal se le vino en cielo encima. Sebastián Bini y sus muchachos fueron incapaces de soportar el 2-0 y cedieron ante el equipo de visitante hasta que éste igualó la serie final a dos goles gracias a los tantos de Dewinder Bradley y Alexander Robinson.

El resto es conocido. Sebastián Bini cambió a Alejandro Medina para que Kenderson Navarro atajara los penaltis, pero Municipal cayó 1-4, y quedó eliminado en cuartos de final del Apertura 2024.

#Apertura2024 | Sebastián Bini confió en Kenderson Navarro, y Municipal es eliminado El técnico rojo apostó por Kenderson Navarro, quien falló gigantescamente en los penaltis: No detuvo ningún remate.https://t.co/byf6e3Ayt8 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 1, 2024

Racha negativa

Con este empate ante Antigua G. F. C., Municipal acumuló cinco partidos en los cuales no pudo ganar, donde perdió la oportunidad de ganar la fase regular y quedó eliminados en cuartos de final.

La última vez que Municipal ganó fue hace justamente un mes, el pasado 2 de noviembre, cuando de local derrotó a Deportivo Marquense 2-0 con goles de José Carlos Martínez y Matías Rotondi.

Posteriormente, encadenaron cinco juegos son poder ganar, de los cuales, cuatro terminaron con empates.

Igualó en casa ante Xelajú (1-1) perdiendo así la primera oportunidad para ganar la fase regular. Luego cayó goleado por Cobán Imperial en alta Verapaz (3-0) y se le esfumó la segunda posibilidad de ganar la fase de clasificación. Posteriormente, igualó ante Deportivo Achuapa (1-1) en Jutiapa durante el cierre de la fase regular, donde por tercera vez dejó ir la primera casilla del futbol mayor guatemalteco.

Ya en fase de cuartos de final, igualó el partido de ida ante Antigua G. F. C. 0-0 y en la vuelta no pudo y no pasó del 2-2.

Municipal tuvo a lo largo de la fase regular un total de seis empates, más los dos de la fase de cuartos de final.

De esta forma, con un pinchazo en la recta final, Municipal dejó un mal sabor de boca a sus aficionados. Además, se le escapa el sueño de ir por la copa 33 de su historia.