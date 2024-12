Peso Pluma es acusado por escritora en su nuevo libro; ¿de qué lo incrimina?

Anabel Hernández acusa a Peso Pluma de ser instrumento de “narcopropaganda” para “Los Chapitos”.

En su libro señaló a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, como ser uno de los principales estrategas de la narcopropaganda del clan de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde habló de su libro La Historia Secreta. Hernández otorgó entrevistas a diversos medios donde habló acerca de los nexos que tendría el compositor con el Cártel de Sinaloa.

Agradezco enormemente a todos los que me escuchan, me leen y que hoy me acompañaron en la presentación de mi libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” en la Feria Internacional de Guadalajara (@filguadalajara). pic.twitter.com/q9azJ0O1K8

— Anabel Hernández (@anabelhoficial) December 4, 2024