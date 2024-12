Kylian Mbappé desmiente que esté deprimido

“Voy a triunfar aquí”, afirmó rotundamente Kylian Mbappé acerca de su situación en el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos que nada tienen que ver con una depresión y, por tanto, no necesita ayuda para su salud mental.

En una larga entrevista con Canal Plus emitida este domingo, la estrella madridista mostró su lado más personal y dio su versión sobre algunas de las polémicas que le han acompañado en los últimos meses.

Mbappé aseguró que una buena parte de estas polémicas se deben a que cuando se es una estrella “la gente habla por ti”.

“Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda”, señala a su entrevistador, el periodista televisivo Mouloud Achour.

🚨🗣💬 Mbappé: “Si eres una estrella, la gente habla de ti si no hablas. Por eso hablo hoy. Cada día hay algo, aunque no he hecho ninguna entrevista. No hablo. Creo que es porque tenemos que hablar de Kylian a toda costa. Es la primera vez que salgo de Francia. Ya no estoy aquí”. pic.twitter.com/gnXyLa2WiD — Damián (@damiancasol) December 8, 2024

No sufre depresión

El delantero madridista aseguró que no sufre una depresión por su inicio de temporada en el equipo blanco, alejado de sus mejores momentos. “Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido”, aseguró.

“No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas”, añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión “es hablar por hablar”. También aseguró que no tiene apoyo para su salud mental: “No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española”.

El delantero francés reconoció que el Real Madrid “no ha estado a la altura de lo que se esperaba” en este inicio de temporada. “Pero en el Real se espera a la segunda parte de la temporada. Es ahí cuando serás juzgado”, sentenció.

En este sentido, admitió que su enorme afán competitivo “ha jugado a veces” en su “contra”, aunque lo atribuyó “a la pasión de competir”.