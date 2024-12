Jay-Z y Sean “Diddy” Combs son acusados de abusar de menor de 13 años

El nombre de Shawn Corey Carter, mejor conocido como Jay-Z, se está volviendo tendencia en redes sociales porque fue acusado de violar a una niña de 13 años. De acuerdo con la demanda civil federal, el abuso habría ocurrido en el 2000 y el rapero y productor musical habría perpetrado este acto en compañía de Sean John Combs, mejor conocido como como “P. Diddy”.

La demandante cuya identidad se mantiene en el anonimato y es identificada como “Jane Doe”, dio a conocer que el abuso sexual ocurrió luego de un after party de los MTV VIdeo Music Awards.

La ahora mujer adulta presentó la demanda contra “P. Diddy”. Posteriormente confesó que Jay-Z también habría participado en la violación.

NBC News reports that Jay-Z has been accused of raping a 13-year-old girl with Diddy in 2000, according to a civil lawsuit. pic.twitter.com/by7iw0rYR1

De acuerdo con la presunta afectada, el día del abuso sexual se filtró en la fiesta después de que un conductor de “P. Diddy” le dio acceso. Al tratarse de una fiesta privada, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, pero no le dieron una copia.

En la reunión había numerosas celebridades, indica la demanda. También se detalla que la joven consumió una bebida y luego se sintió “mareada, desorientada y con necesidad de tumbarse”.

Ante este escenario, Jay-Z y “P. Diddy” ingresaron a la habitación, donde habrían abusado de “Jane Doe”. El esposo de Beyoncé le habría quitado la ropa a la entonces menor de edad, a quien inmovilizó para luego abusar. El acto habría sido observado por el cómplice, así como por una mujer no identificada. Posteriormente, “P. Diddy” habría violado a la adolescente ante la mirada del intérprete de “New York”.

Tras la demanda civil, Jay-Z reaccionó mediante una declaración que hizo a NBC News y expresó “estas acusaciones son tan atroces, ¡que le imploro que presente una denuncia penal, no civil!”. Por último agregó “que quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encerrado”.

“P. Diddy” fue arrestado el pasado 16 de septiembre y se mantiene en prisión en lo que comienza su juicio, lo que sucederá el próximo 5 de mayo en Nueva York.

Running the New York City Marathon was the craziest thing I ever did but I take that with me everywhere I go and with everything I do. That level of fearlessness!! 20 years ago today!! pic.twitter.com/S573tNQ2HG

— LOVE (@Diddy) November 2, 2023