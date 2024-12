¡Más denuncias! Diseñadora acusa a “Diddy” Combs de colgarla de un balcón

El rapero estadounidense, Sean ‘Diddy’ Combs, suma una nueva acusación. Bryana “Bana” Bongolan, una diseñadora de moda, presentó una demanda en la que acusó al rapero de agredirla físicamente y colgarla de un balcón del piso 17 de un edificio en Los Ángeles.

En la demanda presentada por Bongolan y publicada por Rolling Stone, la agresión ocurrió una madrugada de septiembre de 2016 en el departamento de Cassie Ventura, expareja de Combs.

Según la demanda, Bongolan se encontraba durmiendo en el departamento de Ventura cuando Combs irrumpió violentamente en el inmueble. El rapero comenzó a gritar a Bongolan y tras un enfrentamiento en el que la agredió físicamente la sujetó por las axilas y la levantó sobre la baranda del balcón hacia el exterior.

“La única finalidad de colgar a alguien sobre un balcón es matarla o aterrorizarla intencionalmente”, afirmó el abogado de Bongolan en la demanda.

Bryana ‘Bana’ Bongolan’s has filed a $10 million lawsuit against Sean “Diddy” Combs which is one of about 30 filed, accusing him of sexual misconduct & abuse. Her lawsuit details an incident where Combs allegedly dangled her over a 17th-floor balcony in 2016

Bryana claims to… pic.twitter.com/h2wv9LgKA1

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 1, 2024