Jennifer López hace delirar a sus fans con vestido con el que casi muestra hasta las anginas

“Cree en ti mismo” (Believe in yourself), escribió Jennifer López en uno de sus posts más recientes publicados en Instagram. En el post, la actriz luce un vestido de lentejuelas negro, el cual no solo destaca por su brillo, sino también por el juego de escotes que conforman el diseño.

La prenda en cuestión está muy alineada con el estilo que usa regularmente López: es elegante y sensual. Aunque las lentejuelas son infaltables en la época de fiestas, este año vemos un auge más acentuado.

El vestido de Jennifer destaca inicialmente por la elegancia que aporta el brillo de las lentejuelas sobre un corte impecable que se ciñe a la silueta. Pero luego diferentes detalles llaman la atención, uno de ellos es el escote que trae consigo el diseño.

En la parte delantera resalta el escote profundo en forma de ojal que crea un sutil cuello halter con tirantes finos que siguen hasta la espalda. En los laterales se forman unas ligeras aberturas que provienen del escote en la parte posterior. Este pequeño detalle crea el efecto visual de definir la cintura.

Jennifer López no pasa de moda…

El escote en la espalda merece mención aparte. El diseño deja esta zona del cuerpo completamente descubierta de una manera sensual y femenina creando un corte de cintura baja. Además, la prenda cuenta con abertura en la parte trasera de la falda, que facilita el movimiento.

Este tipo de vestidos, con escote en la espalda, se está llevando mucho durante esta temporada. Jennifer Lopez complementa su look con un clutch con efecto satinado del mismo color del vestido, de la firma Tyler Ellis, y zapatos de tacón tipo mules, de la marca Femme.

Cabe destacar que, Lopez no renuncia a su adoración por la paleta de los tonos terrosos en su maquillaje.