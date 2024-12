“No puedo aguantar más”, Barry Keoghan responde críticas sobre su ruptura con Sabrina Carpenter

Hace algunos días medios internacionales informaron que Barry Keoghan y Sabrina Carpenter terminaron su noviazgo de manera definitiva. Los rumores señalaron que el actor le fue infiel a la cantante y por ello, los fans de la artista comenzaron a mandarle mensajes negativos a través de sus redes sociales.

La estrella de Saltburn tras las críticas dio de baja su cuenta de Instagram y ahora ha comentado que su familia está recibiendo insultos.

Una fuente le dijo a la revista People que las acusaciones en contra de Keoghan acerca de que traicionó a Carpenter eran completamente falsas.

“Él siempre le fue muy fiel desde el principio, no hubo ninguna tercera persona involucrada en su ruptura ni en ningún otro momento de su relación. Los rumores que indican lo contrario son completamente inventados”, aseguró el informante al famoso medio de comunicación.

Sin embargo, el actor decidió romper el silencio tras lo sucedido y en su cuenta de X (antes Twitter) escribió cómo los comentarios negativos le han afectado.

En el comunicado, Keoghan explicó que una de las razones por las que desactivó su cuenta de Instagram fue porque su familia estaba sufriendo las consecuencias del acoso.

“Mi nombre ha sido arrastrado por el Internet de maneras que generalmente no respondo. No puedo aguantar más. Tengo que responder ahora porque se está llegando a un punto en el que se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo”, expresó.

Asimismo, Barry Keoghan dijo que todos los rumores que surgieron a raíz de su rompimiento con Sabrina Carpenter son completamente falsos y que no desea que ninguna persona tenga que recibir los mensajes de odio que él recibió.

“Los mensajes que he recibido ninguna persona debería alguna vez tener que leerlos. Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedas imaginar. Arrastrando a mi imagen y todo por lo que trabajé extremadamente duro y defendí”, indicó.

Por si fuera poco, el artista de 32 años afirmó que las personas que lo han atacado cruzaron la línea al tratar de intimidar a su abuela, a quien considera como su madre, pues también le llegaron comentarios de odio por la situación. El actor reveló que hubo gente que encontró la residencia de su abuela y llamaba a la puerta para insultarla.

Lo mismo ocurrió con su hijo de solo 2 años de edad, Brando. De acuerdo con él, había personas que se sentaban afuera de la casa donde vive con su madre, Alyson Sandro.

“Eso es cruzar una línea. Todos los días trabajo más duro para esforzarme en todos los niveles para ser la persona más sana y fuerte para ese niño. Yo quiero brindarle oportunidades para que aprenda, fracase y crezca. Quiero que pueda admirar a su papá, que confíe plenamente en mí y sé que lo respaldaré pase lo que pase. Necesito que recuerdes que tiene que leer todo esto sobre su padre cuando sea mayor. Por favor, se respetuoso con todos”, explicó.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter se les vinculó románticamente cuando el actor protagonizó el video musical del sencillo de Carpenter, “Please, Please, Please”, lanzado en junio. Un mes después, los dos aparecieron juntos en la Met Gala 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Mira también: