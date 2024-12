Detienen a sospechoso de matar a CEO de UnitedHealthcare en Nueva York

Un hombre de 26 años, identificado como Luigi Mangione, fue detenido en un restaurante en Pensilvania, tras seis días de una intensa búsqueda por el asesinato del director ejecutivo de la aseguradora médica UnitedHealthcare, Brian Thompson, a plena luz del día en el centro de Nueva York.

Mangione fue acusado de cinco delitos relacionados con posesión de armas y falsificación de identidad, pero las autoridades dijeron tener “una montaña de pruebas“, entre ellas un escrito tipo “manifiesto” y un arma compatible con el crimen, y anticiparon que se le acusaría pronto de homicidio.

Unas horas después, cerca de la medianoche, fue acusado de asesinato en primer grado en Nueva York, así como de tres cargos relacionados con la posesión de armas, indicaba la plataforma judicial digital del estado.

Luigi Mangione was just charged with the m*rder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.

Mangione is also charged with two counts of 2nd-degree criminal possession of a gun, one count of 2nd-degree possession of a fake ID, and one count of 3rd-degree criminal possession of a gun.

