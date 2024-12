WhatsApp, Facebook e Instagram sufren caída global y usuarios reaccionan con memes

Millones de personas en todo el mundo se vieron incomunicadas este miércoles, luego de que varios servicios de Meta, entre ellos la plataforma de mensajería WhatsApp y las redes sociales Facebook e Instagram, sufrieran una caída que se prolongó por varios minutos.

El sitio Downdetector, que hace un monitoreo del status de sitios web a nivel mundial, mostraba haber recibido más de 105 mil informes sobre fallas relacionadas con Facebook. Algunos usuarios comentaban tener problemas para ingresar a sus cuentas, mientras que otros tenían deshabilitada la opción de publicar. WhatsApp también presentaba complicaciones para enviar mensajes y para cargar en su versión web. Misma situación con Instagram, que sufrió fallas en horas de la mañana de este 11 de diciembre.

Tras percatarse de esta anomalía, internautas acudieron a otras redes sociales, especialmente a X (antes Twitter), para publicar memes al respecto.

People coming to X to see if facebook is down again. #facebookdown pic.twitter.com/JXXjep6zf3

Facebook just kicked us like this from login #facebookdown #facebook #metadown pic.twitter.com/I881ILBEK0

En su perfil oficial en X, Meta compartió un mensaje reconociendo los inconvenientes y explicando que se trata de un “problema técnico”, el cual están tratando de resolver lo antes posible. “Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, escribió la compañía en un mensaje en dicha plataforma.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.

