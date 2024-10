Alertan sobre nuevo tipo de estafa en Facebook

Los fraudes financieros han aumentado en los últimos años, especialmente a través de plataformas como Facebook, donde cibercriminales buscan robar datos personales para despojar a las personas de su dinero o suplantar su identidad. Ante esta situación, empresas y expertos en seguridad han emitido alertas y recomendaciones para evitar que los usuarios caigan en las redes de estos delincuentes.

Uno de los casos más recientes de robo de datos personales, conocido como “phishing“, ha surgido a través de la plataforma “Marketplace” de Facebook. En este espacio, los usuarios publican anuncios para vender productos o servicios, pero estafadores lo han aprovechado para cometer fraudes.

@facebook does not only take money from financial scammers and fraudsters to promote them, but actively protects them after people submit scam reports, since said scammers are a source of their revenue.

This is a phishing scam page actively promoted by Facebook, to whom they… pic.twitter.com/fKo4zmnT5l

— Nikos Skordilis (@Sharpedon) September 29, 2024