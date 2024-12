El golfista Tiger Woods reaparece para competir en el PNC Championship

Tiger Woods, una de las figuras más icónicas en la historia del golf, hará su esperado regreso a la competencia en el PNC Championship, un torneo especial que se disputará del 19 al 22 de diciembre en el Ritz-Carlton Golf Club, Orlando, Grande Lakes, en Florida, Estados Unidos. Tras una ausencia que se extendió desde su última aparición en el Abierto Británico de julio pasado, donde lamentablemente no logró superar el corte, el ganador de 15 títulos de Grand Slam vuelve a los greens con su hijo Charlie como compañero de equipo.

Woods, de 48 años, expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad de compartir el campo con Charlie, en lo que será su quinta participación conjunta en este certamen. “Estoy muy emocionado de regresar al PNC Championship la próxima semana con Charlie. Tenemos ganas de jugar juntos y siempre es más especial cuando lo haces rodeado de amigos y familia”, comentó el legendario golfista. Este torneo, que reúne a jugadores profesionales y sus familiares, representa no solo un desafío deportivo, sino también un evento lleno de camaradería y emociones familiares.

Tiger and Charlie Woods are officially a GO for next week’s PNC Championship. 🙌🐅 pic.twitter.com/xvx3Y80BDB

La participación de Tiger y Charlie ha sido una de las más esperadas por los aficionados. En ediciones anteriores, el dúo ha demostrado una conexión única, cautivando al público con su sincronía y competitividad. Charlie, quien sigue los pasos de su padre en el golf, se ha destacado por su talento y habilidad, dejando entrever el legado que Woods está construyendo dentro y fuera del campo.

El regreso de Tiger Woods es un recordatorio de su resiliencia y amor por el deporte, a pesar de las dificultades físicas que ha enfrentado en los últimos años. Su participación en el PNC Championship no solo será un regalo para los seguidores del golf, sino también un momento especial para celebrar los lazos familiares y el espíritu competitivo que define a este deporte. Sin duda, será un evento que nadie querrá perderse.

🚨⛳️🐅 #JUST IN: Tiger Woods & son Charlie have committed to playing in the PNC Championship next weekend in Orlando, FL. The show goes on @TWlegion pic.twitter.com/UjyxPrfoIE

— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) December 10, 2024