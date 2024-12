Alejandra Guzmán mandó a hacer un diamante con los restos de su mamá

En medio de su agenda y del duelo que vive por la muerte de su mamá, Alejandra Guzmán hizo un espacio para una entrevista a Despierta América.

La cantante habló largo y tendido de lo que significa su carrera, su mamá, estas fiestas de fin de año y una posible reconciliación con su hija.

Durante la platica, ella confesó que se mandó a hacer un diamante con las cenizas de la fallecida primera actriz, palabras que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre y desde entonces toda la dinastía Pinal enfrenta un duro duelo.

“Las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta. Yo mandé a hacer un diamantito de sus huesos, fíjate, sacan el fósforo y otros tres elementos.

Después forman un diamante que tiene un color especial porque todos somos únicos. Mandé a hacerlo para tener un pedacito de mi mamá”, explicó Alejandra.

Estás con todos quienes murieron antes, la veo con su hija Viridiana”.

Tras su muerte, han surgido varias dudas sobe lo que pasará con los integrantes de la familia Pinal y el destino de la herencia que dejó la estrella de la televisión y el cine.

La intérprete de “Eternamente bella” dejó entrever que ella heredó la lujosa casa de Silvia Pinal, icónico inmueble donde actualmente residen Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, hermanos de la estrella mexicana.

“No sé (si venderán la casa). A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa”, expresó la famosa.