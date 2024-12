Avistamientos de misteriosos ovnis inquietan a habitantes de Nueva Jersey

En las últimas semanas, varios habitantes de Nueva Jersey han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) en los cielos, lo que ha generado desconcierto y temor tanto en la población como en las autoridades estadounidenses. Videos capturados con teléfonos celulares muestran grandes drones con luces titilantes y rotores sobrevolando distintas zonas del estado, provocando especulaciones y reclamos de respuestas concretas.

Ante la creciente preocupación, la Casa Blanca confirmó estar al tanto de los incidentes. La portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, señaló que el presidente Joe Biden ha sido informado de la situación, mientras que el Pentágono descartó que se trate de drones militares estadounidenses o de tecnología extranjera.

Según Sabrina Singh, vocera del Departamento de Defensa, “nuestro primer análisis indica que no provienen de un rival extranjero o de una entidad extranjera”.

This is not a drone. We have a full blown UFO / UAP event occurring in real time in New Jersey with tens of thousands of witnesses and tons of video footage. pic.twitter.com/jPRy6pT6Rl

El fenómeno, que fue reclasificado oficialmente como Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), ha desconcertado a las autoridades, quienes aseguran que todavía no encuentran una explicación sobre lo que sucede en los cielos del país. Estos eventos recuerdan los incidentes con supuestos globos espías de origen chino, reportados hace algunos meses, lo que ha elevado el nivel de inquietud.

Chris Smith, representante por Nueva Jersey, expresó su preocupación en una carta dirigida al secretario de Defensa, Lloyd Austin. En el documento, destacó que los drones han sido observados incluso cerca de sitios sensibles, y exigió respuestas sobre la naturaleza de estos objetos. Los residentes, por su parte, también han mostrado inquietud. Sam Lugo, un trabajador de gimnasio del condado de Bergen, comentó que la situación le parece “bastante preocupante” y “loca”, mientras la incertidumbre sigue creciendo.

En redes sociales, los videos de los avistamientos han circulado ampliamente, acompañados en muchos casos de comentarios alarmistas. La población demanda mayor claridad por parte de las autoridades sobre las medidas que se están adoptando para garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades afectadas.

New Jersey’s UAP over the city last week. This isn’t a drone it’s something else. Don’t know about the rest of the UAPs but this one isn’t what they think it is.

pic.twitter.com/t5805PIf8X

— Michael’s Opinion (@Michael10414637) December 11, 2024