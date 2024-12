Escuela Nacional de la Marimba sigue sin graduar estudiantes

Luego de más de seis años de la inauguración de la Escuela Nacional de la Marimba, por ahora nadie se ha graduado de la misma, ni tampoco ha recibido clases, debido a que se trata de una escuela que jamás existió. Fue en octubre de 2018 cuando el entonces presidente Jimmy Morales inauguró las instalaciones ubicadas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La obra fue iniciada por el maestro Efraín Recinos, quien falleció sin ver su proyecto terminado. En ese tema, Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, consideró que “se trata de otro monumento a la mediocridad, que caracteriza a los gobiernos anteriores, especialmente al de Jimmy Morales, quien de hecho acudió a la inauguración”.

El director de la Marimba de Conciertos de Bellas Artes Fernando Vásquez reveló que, a pesar del nombre, no se trata de escuela. El entrevistado señaló que solo se le dio el nombre para completar las fases de un recinto que ahora se usa solo para ofrecer presentaciones.

“Es elocuente lo que se ve, invité a mi madrecita para que viniera a ver este lindo edificio, este lindo recinto, que como dijo el ministro Chea, será la casa, la cuna de nuestro instrumento nacional y para nosotros es muy honroso saber que se están dando pasos agigantados. Para nosotros es muy satisfactorio entregar cuentas cabales, cuentas buenas a toda la población en las distintas áreas”, expresó el mandatario Morales en la inauguración.

Vásquez recordó que fue en 2015 cuando ingresaron el proyecto ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). El entrevistado recordó que lo registraron como “Edificio Escuela de la Marimba; para recibir el presupuesto para la finalización del edificio”.

Imposible cambiar nombre a Escuela de la Marimba

Vásquez recordó que en la última fase fue cuando ya se recibió el presupuesto para la finalización del edificio. “Era asi como se debía aprovechar el presupuesto para poderlo terminar, independientemente del nombre registrado”, relató.

“Nos dimos cuenta que era imposible cambiar de nombre, porque eso significaba esperar al siguiente año para hacer todas las gestiones”.

Asimismo, explicó que “el siguiente año ya no iba a llegar el presupuesto para ese edificio, entonces se tomó la decisión de dejar el mismo nombre y viabilizar el proyecto, porque en realidad era un logro tener el presupuesto para terminarlo”.

Vásquez indicó que meses después de la inauguración se concluyó que el espacio no era adecuado para una escuela, donde esperaban alumnos desde 5 años. El entrevistado recordó que buscaban impartir la carrera profesional de marimbista, desde constructores hasta compositores con un pénsum oficial en marimba.

Sin embargo, relató que en la actualidad solo imparten talleres de una o dos horas, a veces.

Actividades en el recinto

“Tras la inauguración, estamos hablando de algunos meses posteriores, se dieron cuenta que administrativamente y funcionalmente no era adecuado el edificio para una escuela”, contó.

Argumentó que espacialmente solo cuenta con cuatro salones; en este caso, aulas donde puede haber un máximo de 20 personas”.

El profesional informó que el Concierto de Marimba de Bellas Artes siempre ha tenido proyectos vinculados a la formación no formal. Explicó que eso significa que regularmente realizan congresos, talleres, o congresos didácticos.

Informó que las conferencias tratan el tema de la marimba u otros asuntos relacionados. “Talleres cortos, de una o dos horas. Inclusive podría tardar una semana, pero es solo como un refuerzo”.

¿Y el museo prometido?

El entrevistado recordó que el proyecto también incluía un museo, que tampoco existe.

“Por instrucciones de anteriores autoridades se trasladó la marimba del palacio, con todo y personal administrativo, al área donde iba a funcionar el museo”. Sin embargo, por esas circunstancias quedó detenido.

Según el entrevistado, ahora se busca que por medio de un acuerdo se haga el cambio de nombre. El nuevo nombre sería “Edificio de la Marimba del Concierto de Bellas Artes”.

“En realidad, esa es la proyección con la cual se concibió, pero por viabilizar el proyecto lo dejaron con nombre de escuela”, lamentó.

Lo califican de monumento a la mediocridad

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, opinó que se trata de “un monumento más a la mediocridad e improvisación que caracteriza a los gobiernos de Guatemala y en especial al del expresidente Jimmy Morales.

Añadió que un proyecto de esa naturaleza debía tener preparación y pre factibilidad. Consideró que lo único que están buscando es erogar recursos para ver como saquean el Estado.

“Es toda una parafernalia para proyectos, pero en el fondo lo único que están buscando es erogar recursos para ver cómo lo saquean del Estado, porque un proyecto de esta naturaleza tenía que tener una pre factibilidad, recurso humano listo, y sobre todo, si se trataba de una escuela, un pénsum como mínimo básico”, consideró Marroquín.

Sin embargo, aclaró que “no existía nada” y externó que “ese presidente vivía en aguas realmente, y entonces, seguramente, no se dio cuenta que era un proyecto que no tenía ni las mínimas posibilidades de convertirse en lo que vendieron”.

Para Manfredo Marroquín, el mismo “se volvió un proyecto fantasma como muchos otros que lamentablemente hacen estos gobiernos tan mediocres y tan corruptos como las que han gobernado Guatemala”.

El entrevistado criticó a SEGEPLAN por no considerar las especificaciones del proyecto para “una supuesta Escuela de Marimba”. Asimismo, señaló que la misma es una entidad técnica que no debería aprobar ningún proyecto que no reúne las especificaciones.

“En este caso lo que vemos es el sometimiento de esa institución a una orden presidencial, a un capricho presidencial”, consideró el entrevistado.

“Lo que vemos es como todos esos fondos se dilapidan y al final no se consigue el objetivo de crear, en este caso una supuesta escuela a la Marimba”.

¿A dónde pueden ir los estudiantes?

Ante la inexistencia de una escuela, Fernando Vázquez, director de la Marimba de concierto de Bellas Artes, dio algunas instrucciones. Explicó que la Dirección de Formación Artística del Ministerio de Cultura si tiene la capacidad e instalaciones para poder impartir clases.

“Quienes deseen estudiar pueden acudir a esa área”, dijo el entrevistado al agregar que todos los años llegan jóvenes solicitando información. Sin embargo, Vázquez contó que a todos esos interesados se les debe aclarar que la referida escuela no existe.

Con información de la periodista Karla Marroquín de Emisoras Unidas 89.7 FM.