Gobierno declara un año para conmemorar a Miguel Ángel Asturias

Este lunes 10 de junio fue publicado en el diario legal el acuerdo con el que se declaró un año para conmemorar al escritor y premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias.

A través de dicho acuerdo se busca rememorar su vida y obra, además, recuperar, revalorizar y recrear su legado literario por medio de eventos culturales en distintos escenarios a nivel nacional.

La vigencia de la conmemoración será computada a partir del día de la publicación del acuerdo, es decir, desde este lunes 10 de junio al 10 de junio del 2025.

Guatemala recordó el pasado domingo a Miguel Ángel Asturias, en el aniversario 50 de su fallecimiento, mientras la familia del escritor confirmó que traerán sus restos a Guatemala procedentes de Francia, donde fue sepultado en 1974.

“Los dos últimos Gobiernos me han propuesto traer sus restos. Me he negado rotundamente, porque esos Gobiernos son parte del ‘Pacto de Corruptos’, por lo cual mi padre no hubiera estado de acuerdo”, dijo el hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.