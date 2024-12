Tres hombres acusan a Diddy Combs de abuso sexual

Sean “Diddy” Combs, magnate del hip hop, enfrenta nuevas demandas en Nueva York por parte de tres hombres que lo acusan de drogarlos y violarlos. Estas denuncias, presentadas de manera anónima en un tribunal estatal, se suman a una serie de litigios por agresión sexual contra el rapero, quien también enfrenta cargos federales de tráfico sexual en el mismo estado.

Thomas Giuffra, abogado de los demandantes, declaró que Combs utilizó su poder y riqueza para aprovecharse de las presuntas víctimas y luego aseguró su silencio mediante amenazas y miedo. “Aunque una demanda no deshará los daños causados, permite a los sobrevivientes recuperar el poder y la dignidad que Sean Combs les arrebató”, afirmó Giuffra en un comunicado.

Thomas Giuffra, the lawyer for 3 men accusing Sean “Diddy” Combs of drugging & raping them.

He says he rejected 60 other cases but believed in these three stories because they were “identical in the facts.” pic.twitter.com/AaoGNB9lcu

