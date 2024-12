Rayo Vallecano impide liderato al Real Madrid

En un emotivo partido, el Rayo Vallecano y Real Madrid igualaron 3-3 en partido correspondiente a la fecha 17 de La Liga española y el cuadro de Carlo Ancelotti perdió la oportunidad de subir al liderato de la competencia. El duelo de este sábado estuvo marcado por la ausencia, de último momento, de James Rodríguez.

Unai López (4) y Abdul Mumin (35) adelantaron a los locales, pero antes del cerrar el primer tiempo, Federico Valverde (39) y Jude Bellingham (44) igualaron las acciones. En el segundo tiempo, Rodrygo (55) puso el 2-3 parcial que luego se convirtió en un 3-3 gracias a Isaac Palazón (54).

Emotivo primer tiempo

Dos testarazos de Unai López y de Abdul Mumin castigaron la apatía inicial del Real Madrid en el estadio de Vallecas en la primera parte, superado por el Rayo Vallecano hasta que Fede Valverde provocó la reacción con un disparo lejano y Jude Bellingham empató antes del descanso (2-2).

El Rayo dominó al Real Madrid en el primer acto y castigó la falta de intensidad defensiva en las marcas en dos jugadas que acabaron con remates a placer de Unai López y Mumin, en los minutos 4 y 35.

Con 2-0 en el marcador llegó la reacción madridista, levantado por Fede Valverde con un potente chut en el 39 antes del empate firmado por Jude Bellingham de cabeza (44).

Justo empate

Un zurdazo de Rodrygo desde la frontal, hace que el esférico toque el pie de Ratiu, para una parábola que superó a Batalla y de esta forma se decretaba el 2-3 y con ello la remontada por parte de los de Carlo Ancelotti. Goes apunta a su buen partido un gol que necesitaba; no marcaba desde el lejano 24 de septiembre.

Al 64, Lejeune mete un balón al área y por allí aparece Isaac Palazón para tocar con la puntita y batir a Courtois, que recibe su tercer gol en el partido de Vallecas. Era el merecido 3-3, marcador con el cual terminó el partido.

Con esta igualdad, el Real Madrid llegó a 17 partidos y acumuló 37 unidades, y queda de momento, segundo lugar a un punto del Barcelona (38 puntos), por lo que perdió la posibilidad del liderato.

James Rodríguez el gran ausente

El mediapunta colombiano James Rodríguez, que hasta el último entrenamiento estaba en condiciones de jugar al no sufrir percance físico alguno, no está entre los 23 convocados de Iñigo Pérez para el partido frente al Real Madrid, para el que la referencia atacante será el franco-angoleño Randy Nteka.

La ausencia de James es la principal novedad en la convocatoria del Rayo Vallecano, que siempre ofrece el listado de los jugadores que se vestirán de corto una hora antes del inicio de los partidos al no dar Iñigo Pérez la lista de forma pública con tiempo de antelación.

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, evitó hablar sobre la ausencia del colombiano James Rodríguez en el partido de este sábado frente al Real Madrid y, con un mensaje enigmático, dijo “no poder dar explicaciones” ni hablar sobre el asunto.

“Es un tema que no estoy capacitado para responder en estos momentos. Me sabe fatal no poderos dar explicaciones porque nunca rehuyó nada pero no depende de mí. Ahora mismo no puedo hablar de ello”, dijo Íñigo Pérez en declaraciones a Movistar.

Iñigo Pérez es el técnico más diminuto de toda la liga española, dejar a James Rodríguez en la tribuna para el partido contra Real Madrid es un acto de brutalidad, están matando a los talentosos pic.twitter.com/vruWnNb6vn — Juancho Fut (@juanchoFut_) December 14, 2024

*Información EFE.